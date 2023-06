Movellas Motion Capture-Technologie beschert der BMW Group ergonomische Verbesserungen am Arbeitsplatz

In den USA wurden die Kosten körperlicher Überanstrengung und sich wiederholenden Bewegungen für die Automobilindustrie im Jahr 2019 auf $18 Milliarden geschätzt. Das SERA-Tool (Safety & Ergonomic Risk Assessment, SERA) wurde von der BMW Group entwickelt und verwendet wissenschaftlich validierte Methoden für ergonomische Ganzkörperbewertungen am Arbeitsplatz. Konventionelle ergonomische Risikobewertungen können jedoch zeitaufwändig und subjektiv sein. Dies veranlasste die BMW Group zur Entwicklung von DWSM (Digital Workplace Stress Management), einem System zur digitalen Erfassung ergonomischer Bewertungen am Arbeitsplatz. Die BMW Group entschied sich in Bezug auf die Ergonomie am Arbeitsplatz für die Lösung von Movella mit dem Bewegungserfassungssystem Awinda und der proprietären Software MVN Analyze, um in allen internationalen Produktionsstätten schnellere objektive Bewertungen der Arbeitsplatz-Ergonomie zu ermöglichen.

Motion Capture-Tools liefern Informationen über die körperlichen Belastungen von Mitarbeitern, die an den Produktionslinien arbeiten. Wenn die Daten auf erhöhte ergonomische Belastungen hindeuten, werden Änderungen am Arbeitsplatz vorgenommen, um die physischen Belastungen zu reduzieren. DWSM ermöglicht Vergleichbarkeit, Einheitlichkeit und Kompatibilität in allen Produktionsstätten der BMW Group.

„Movella ist stolz darauf, dass seine Werkzeuge für einen einheitlichen sachkundigen Ansatz für die Automobilsicherheit eingesetzt werden“, so CJ Hoogsteen, VP Sales bei Movella. „Die Entwicklung von DWSM durch die BMW Group zeigt das Engagement der gesamten Branche für verantwortungsvolle Arbeitspraktiken.“

