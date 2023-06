Spitz auf Knopf!

Silber musste in den letzten Handelstagen und –wochen kräftig Federn lassen. Nach der Ausbildung der Doppel-Top-Formation bei 26 US-Dollar ging es erst einmal kräftig nach unten. Und es ist nicht auszuschließen, dass es weitere abwärtsgerichtete Bewegungen geben wird.

Mit dem aktuellen Preisniveau von 23+ US-Dollar hat Silber einen wichtigen Unterstützungsbereich erreicht. Kurzzeitig ging es bereits unter die 23 US-Dollar. War das ein Vorbote, dessen was da noch kommen könnte? Das Chartbild mahnt zur Vorsicht.

Nach dem markanten Doppeltop ging es für Silber rasch in den Bereich der ehemaligen Handelspanne. Ende 2022 / Anfang 2023 lief das Edelmetall in den Begrenzungen 24,4 US-Dollar und 23 US-Dollar seitwärts. Die aktuell im Feuer stehenden 23 US-Dollar stellen demnach die untere Begrenzung der ehemaligen Handelsspanne dar.

Ein Rücksetzer unter die 23 US-Dollar würde dem Edelmetall weiteres Abwärtspotential in Richtung 22 US-Dollar eröffnen. Hier verläuft unter anderem die 200-Tage-Linie. Allerdings wäre in diesem Fall auch eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung des markanten März-Tiefs bei 20 US-Dollar nicht auszuschließen.

Kurzum. Für Silber gilt es nun! Um die Lage zu stabilisieren, muss es über die 24,4+ US-Dollar gehen. Ein Rücksetzer unter die 23er Marke sollte vermieden werden, anderenfalls könnte es für das Edelmetall auf der Unterseite noch einmal eng werden.