Newmont Corp. vs. Barrick Gold

Dass der Konsolidierungsdruck im Goldsektor weiterhin hoch ist, verdeutlicht nicht zuletzt die kürzlich bekanntgegebene Übernahme der australischen Newcrest durch den US-amerikanischen Goldgiganten Newmont Corp. Knapp 19 Mrd. US-Dollar lässt sich Newmont die Übernahme Newcrests kosten.

Mit den kolportierten 19 Mrd. US-Dollar wiegt diese Übernahme auch deutlich schwerer, als die damalige Goldcorp-Übernahme durch Newmont im Jahr 2019. Wie man einen großen Mitbewerber erfolgreich integriert, weiß Newmont somit.

Die Newcrest-Übernahme steht noch unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen und der Zustimmung der Aktionäre. Sollten alle Klippen erfolgreich umschifft werden können, dann könnte die Übernahme bis Ende 2023 abgeschlossen werden.

Mit der Übernahme Newcrests manifestieren die US-Amerikaner ihren Status als Nr. 1 unter den Goldproduzenten. Um das einmal mit Zahlen zu untermauern: Newmont produzierte im Jahr 2022 etwa 6 Mio. Unzen Gold. Newcrest erwartet im laufenden Geschäftsjahr (endet am 30.09.) eine Jahresproduktion von 2,1 Mio. Unzen bis 2,4 Mio. Unzen. Die „neue“ Newmont käme demnach auf eine Jahresproduktion von über 8 Mio. Unzen. Inwiefern der Konzern das Minenportfolio noch umgestalten wird, bleibt aber noch abzuwarten. Doch die Übernahme bringt Newmont nicht nur bei der Produktion einen Schub. Newmont will erheblich Synergien schaffen. In den ersten zwei Jahren sollen sich diese auf jährlich 500 Mio. US-Dollar (vor der Steuer) belaufen.

Es gab einmal eine Zeit, in der Barrick Gold den Nr.1-Status für sich beanspruchte. Diese Zeit scheint allerdings so schnell nicht wieder zu kommen. Die Lücke, die sich bei der Goldproduktion auftut, ist immens. Barrick Gold produzierte im Jahr 2022 knapp 4,1 Mio. Unzen Gold; also etwa die Hälfte der „neuen“ Newmont. Es bedarf schon eines Kraftaktes, um die Lücke zu schließen. Aber will Barrick Gold das überhaupt? Wohl eher nicht…