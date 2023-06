EU-Parlament für strengere Vorgaben bei Kleidung

BRÜSSEL (dpa-AFX) - In der EU verkaufte Kleidung soll nach dem Willen des Europaparlaments künftig länger halten und leichter recycelt werden können. Die Abgeordneten forderten am Donnerstag in Brüssel außerdem ein Verbot, unverkaufte und zurückgegebene Kleidung zu vernichten, wie das Parlament mitteilte.

