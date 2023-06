Marktführende Kanzlei bei Streit um Berufsunfähigkeit - OK Rechtsanwälte - macht mittels mitfühlendem Chatbot "Sarah" ersten Schritt der neuen Digital-Strategie (FOTO)

Darmstadt (ots) - OK Rechtsanwälte zählt seit Jahren zu den Top-Kanzleien für

Berufsunfähigkeit. Die Kanzlei verhilft Menschen gegenüber Versicherungen zu

ihrem Recht. Um auch digital top zu sein, hat OK eine starke Online-Präsenz

aufgebaut. Aufgrund des Tempos der Digitalisierung hat OK nun die "Customer

Journey" für ihre Mandanten mithilfe der Legal Tech - Beratung CIS durchgängig

optimiert. Kern der Verbesserungen ist die erste Stufe eines mitfühlenden

Chatbots "Sarah", der im Mai live ging.



"Für uns waren drei Dinge wichtig." so RA Oliver Ostheim: "1. Die

Berücksichtigung der emotionalen Belastung von ratsuchenden Menschen in einer

existenziellen Krise. 2. Eine zukunfts- und damit auch regulierungssichere

Chatbot-Plattform mit einem klaren Pfad zu starker KI und 3. Das Behalten der

Kontrolle durch uns, insbes. durch Aufbau der dazu nötigen Fähigkeiten." RA

Oliver Klaus unterstreicht: "Bei allen drei Punkten hat CIS uns super

unterstützt." "Mit OK zu arbeiten und schnelle, gute Entscheidungen zu bekommen,

ist eine großartige Erfahrung." So Uwe Ringling von CIS.