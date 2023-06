Startup-Stipendien für Textiltechnik, Cyber-Security und Luftfahrt aus Mönchengladbach / Bewerbungsphase ist gestartet (FOTO)

Mönchengladbach (ots) - Mietkostenfrei wohnen und arbeiten, die jungen

Geschäftsmodelle mit renommierten Partnern aus Wirtschaft und Wissenschaft

verproben und erfahrene Mentoren zur Seite gestellt bekommen: Mit jeweils

einjährigen Stipendien möchte die Stadt Mönchengladbach Startups aus den

Bereichen Textiltechnik, Cyber-Security und Aviation für den Niederrhein

gewinnen. Ab sofort können sich geeignete Gründungsteams auf das bundesweit

einzigartige Programm bewerben.



Unter dem Namen "Startup.Starterkit.MG" wird es den drei Gewinnerteams

ermöglicht, zwölf Monate lang Seit an Seit mit Partnern aus Forschung,

Entwicklung und etablierter Unternehmerschaft an der Marktreife ihres Produkts

oder ihrer Dienstleistung zu arbeiten. So stehen für das Stipendium

Cyber-Security etwa der Cyber-Management-Campus der Hochschule Niederrhein und

das Beratungsunternehmen SureSecure als Partner bereit, für das

Aviation-Stipendium der Fachbereich Luft- und Raumfahrttechnik der

Fachhochschule Aachen sowie Unternehmen vom Innovationsflughafen MG und für das

Textil-Stipendium die Hochschule Niederrhein und Firmen aus dem Verband der

Rheinischen Textil- und Bekleidungsindustrie e.V. Mietkostenfreies Wohnen in

Startup-WGs, gratis Arbeitsplätze und eine Reihe weiterer attraktiver Leistungen

von Partnern wie der örtlichen Stadtsparkasse und einem bekannten Sportverein

runden die Stipendien ab.