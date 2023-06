Wolters Kluwer von Gartner Peer Insights als „Customers' Choice 2023" für Finanzplanungssoftware ausgezeichnet

NEW YORK, 1. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Wolters Kluwer, ein weltweit führendes Unternehmen für professionelle Informationen, Softwarelösungen und Dienstleistungen, gab heute bekannt, dass es im Bericht Gartner Peer Insights Voice of the Customer for Financial Planning Software 2023 als Top-Kundenwahl ausgezeichnet wurde und 97 % der verifizierten Endnutzer von CCH Tagetik die umfassende Plattform für Corporate Performance Management (CPM) weiterempfehlen würden (basierend auf 47 Bewertungen mit Stand vom 31. März 2023).



Das 2023 Gartner Peer Insights Voice of the Customer for Financial Planning Software von Gartner zeichnet Softwareanbieter auf der Grundlage von Bewertungen verifizierter Endnutzer aus. Diese aggregierte Perspektive ergänzt zusammen mit einzelnen detaillierten Bewertungen die Expertenforschung von Gartner und kann eine entscheidende Rolle beim Kaufprozess von Unternehmen spielen, da sie Erfahrungen von Kollegen bei der Implementierung und dem Betrieb einer Lösung berücksichtigt. Anbieter, die in den Quadranten „Voice of the Customer" rechts oben platziert werden, werden mit der AuszeichnungGartner Peer Insights Customers' Choice" honoriert und dürfen eine entsprechende Badge präsentieren. Die ausgezeichneten Anbieter erreichen oder übertreffen sowohl den Marktdurchschnitt bei der Gesamterfahrung als auch den Marktdurchschnitt bei Nutzerinteresse und Akzeptanz.

Diese jüngste Peer-Anerkennung folgt auf Wolters Kluwers vorherige Positionierung als „Leader", basierend auf seiner Fähigkeit zur Umsetzung und der Vollständigkeit seiner Vision, im 2022 Gartner Magic QuadrantTM für Finanzplanungssoftware, in dem die Budgetierungs-, Planungs- und Prognosesoftware von CCH Tagetik bewertet wurde.

Lesen Sie auf Gartner Peer Insights, was Endbenutzer-Experten über CCH Tagetik sagen. Einige Zitate daraus:

„Tolle Software. Hohe Flexibilität."

„Endlich ein echtes benutzerorientiertes Planungstool für Finanzprofis!!"

„Tolle Software, hervorragendes Support-Team."

„Automatisierung, Standardisierung, Effizienz und Finanzintelligenz!" Ausgezeichnetes CPMtool."

Ralf Gärtner, Senior Vice President und General Manager von Corporate Performance Solutions bei Wolters Kluwer, sagte: