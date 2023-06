Wirtschaft Deutsche bei Heizungsverboten gespalten

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der Frage um mögliche Verbote klimaschädlicher Heizungen sind die Deutschen gespalten. Knapp jeder Zweite (49 Prozent) findet es falsch, dass der Staat klimaschädliche Heizungen in absehbarer Zeit verbieten will, fast ebenso viele aber (45 Prozent) richtig.



Das hat eine Umfrage von Infratest für den "ARD-Deutschlandtrend" von Dienstag bis Mittwoch dieser Woche ergeben. Stark verbreitet sind in der Bevölkerung mit Blick auf das diskutierte neue Gebäudeenergiegesetz finanzielle Sorgen. Zwei Drittel (67 Prozent) machen sich Sorgen, dass die geplanten Maßnahmen zum klimaschonenden Heizen sie finanziell überfordern werden; drei von zehn Deutschen (28 Prozent) stimmen dieser Aussage nicht zu.