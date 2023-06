Slenergy führt iShare-Home-Energielösung für Privathaushalte in München ein

MÜNCHEN, 1. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Am 31. Mai veranstaltete Slenergy in München, Deutschland, eine bemerkenswerte Marken- und Produktfreigabezeremonie. Während der Veranstaltung stellte Slenergy offiziell seine innovative Energielösung für Privathaushalte, iShare-Home, vor, mit dem Ziel, Kunden dabei zu unterstützen, Energiekosten zu senken, Energieunabhängigkeit zu erreichen und ihren CO2-Fußabdruck zu minimieren.

An der Veranstaltung nahmen hochkarätige Gäste aus der neuen Energiebranche, renommierte Institutionen, Medienvertreter und geschätzte Partner aus ganz Europa teil, was sie zu einem wahrhaft historischen Moment für Slenergy machte. Die gesamte Zeremonie verdeutlichte das Engagement des Unternehmens für eine nachhaltige Zukunft. Fesselnde Skizzen zur Veranschaulichung der Energieunabhängigkeit und herzliche Hommagen an die Kraft des Lichts schufen eine warme und einladende Atmosphäre.