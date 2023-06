Der niederösterreichische Ölfeldausrüster Schoeller-Bleckmann (SBO) hat in Dubai zugekauft. Um die Position im Well Completion-Bereich außerhalb Nordamerikas zu stärken, wurde die Praxis Completion Technology FZCO mit 30 Mitarbeitern übernommen. Die SBO-Aktien gewannen 1,6 Prozent.

Die Titel von KapschTrafficCom erholten sich im Verlauf klar, grenzten das Plus zum Sitzungsende aber auf 0,5 Prozent ein. Am Vortag waren die Titel des Mautausrüsters um mehr als neun Prozent abgerutscht, nachdem sich das Unternehmen mit seinen wesentlichen Finanzgläubigern auf eine umfassende Restrukturierung geeinigt hatte. Die Dividendenpolitik bleibt zudem ausgesetzt, es gibt keine Ausschüttungen, hieß es weiter.

Ferner bestätigten die Analysten von Warburg Research ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien der Porr. Auch das Kursziel für die Titel des Baukonzerns wurde unverändert bei 24,0 Euro belassen. Die Porr-Aktie baute ein Plus von 1,8 Prozent auf 13,68 Euro.

Austriacard-Papiere zogen 5,3 Prozent hoch auf 13,80 Euro. Hier haben die Analysten von Raiffeisen Research ihre Anlageempfehlung zuletzt auf "Buy" hochgenommen. Gleichzeitig setzte der zuständige Experte in der am Dienstag erstellten Unternehmensanalyse das Kursziel von 13,60 auf 14,50 Euro nach oben.

Am heimischen Aktienmarkt gestaltete sich die Meldungslage auf Unternehmensebene mager. Von Analystenseite gab es drei neue Expertenmeinungen. Zur Strabag-Aktie meldete sich die Erste Group und revidierte das Kursziel leicht von 53,5 auf 53,7 Euro nach oben. Das Anlagevotum "Buy" für die Titel des Baukonzerns wurde gleichzeitig bestätigt. Die Strabag-Papiere schlossen mit plus 0,9 Prozent auf 38,55 Euro.

Auch die Teuerungswelle in Österreich ebbt langsam ab, wurde bekannt. Im Mai gab es laut Schnellschätzung der Statistik Austria eine Inflation von 8,8 Prozent, der niedrigste Wert seit Juni 2022. Im April hatte die Teuerung noch 9,7 Prozent betragen.

Auf konjunktureller Ebene standen veröffentlichte Inflationszahlen im Fokus. Die Inflation in der Eurozone hat im Mai deutlich nachgegeben. Die Jahresrate fiel von 7,0 Prozent im Vormonat auf 6,1 Prozent, nachdem die Helaba-Analysten im Vorfeld 6,5 Prozent erwartet hatten. Der überraschend deutliche Rückgang der Kerninflation macht Hoffnung, dass die EZB die Zinsschraube nicht überdrehen muss, hieß es von Analystenseite.

WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Donnerstag fester aus dem Handel verabschiedet. Der Leitindex ATX stieg um 0,64 Prozent auf 3062,13 Punkte. Zuvor hatte er drei Verlusttage in Folge absolviert. Auch die europäischen Leitbörsen verbuchten Kursaufschläge und zeigten damit eine Erholungsbewegung nach den jüngsten Rückgängen. Der EuroStoxx 50 hatte ebenfalls drei Minussitzungen hintereinander hinnehmen müssen.

