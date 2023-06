Einladung zur Hybrid-Pressekonferenz des Bundesverbandes Solarwirtschaft am 14.06.2023 in München anlässlich der Solartechnik- und Speichermessen Intersolar Europe/ees Europe/The smarter E Europe

Berlin (ots) - Vom Solarbooster zum Solarboom -



Solarbranche unter Strom Marktdaten & Branchenausblick



Kompakte und aktuelle Daten zur Entwicklung der Solartechnik in Deutschland,

einen Einblick in wichtige Markttrends und eine Bewertung der aktuellen

Maßnahmen der Bundesregierung zur Entfesselung der Solarenergie gibt Ihnen der

Bundesverband Solarwirtschaft in seiner Hybrid-Pressekonferenz zum Auftakt der

weltweit führenden Fachmesse für die Solarwirtschaft Intersolar Europe und der

Speichermesse ees Europe.



Datum: 14. Juni 2023





Uhrzeit: 10:30 UhrOrt: Raum Seeblick im Restaurant "Käfer am See",Eingang West der Messe München, erstes ObergeschossReferenten: Carsten Körnig, BSW-HauptgeschäftsführerDavid Wedepohl, BSW-Geschäftsführer InternationalesModeration: Ute Swart, BSW-PressereferentinDie Fachmessen sind Teil der The smarter E Europe 2023. Vom 14.-16 Juni werdenmehr als 2.400 Aussteller und über 85.000 Besucher aus rund 160 Ländern in 17Messehallen erwartet.Die Veranstaltung wird in deutscher Sprache stattfinden (inkl.Simultanübersetzung & Headsets).Bitte melden Sie in jedem Fall Ihr Interesse an der Pressekonferenz an unter:mailto:presse@bsw-solar.de Mit der Teilnahmebestätigung erhalten Sie dann einenEinwahllink.Für den Fall, dass sie vor Ort teilnehmen wollen, ist eine zusätzlicheAkkreditierung auf der Website(https://www.messe-ticket.de/FWTM/TSEE2023/ArticleSelection/73) zwingenderforderlich, um Einlass zu erhalten.