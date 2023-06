Wolters Kluwer von Gartner® Peer Insights(TM) als "Customers' Choice 2023" für Finanzplanungssoftware ausgezeichnet

New York (ots/PRNewswire) - 97 Prozent der verifizierten Endnutzer von CCH

Tagetik würden die umfassende Plattform für Corporate Performance Management

(CPM) weiterempfehlen



Wolters Kluwer (https://www.wolterskluwer.com/en) , ein weltweit führendes

Unternehmen für professionelle Informationen, Softwarelösungen und

Dienstleistungen, gab heute bekannt, dass es im Bericht Gartner Peer Insights

Voice of the Customer for Financial Planning Software (https://www.gartner.com/r

eviews/market/financial-planning-software/vendor/wolters-kluwer/product/cch-tage

tik-cpm/review/view/4207636?step=register) 2023 als Top-Kundenwahl ausgezeichnet

wurde und 97 % der verifizierten Endnutzer von CCH Tagetik die umfassende

Plattform für Corporate Performance Management (CPM) weiterempfehlen würden

(basierend auf 47 Bewertungen mit Stand vom 31. März 2023).