Dr. Robin Edwards und Dr. David Ferry treten dem klinischen Führungsteam von Dragonfly bei, um bei der Verwaltung der wachsenden klinischen Pipeline zu helfen

WALTHAM, Massachusetts, 1. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Dragonfly Therapeutics, Inc. gab heute bekannt, dass es sein klinisches Führungsteam mit Dr. Robin Edwards, zuvor Global Head of Translational Sciences bei Daiichi Sankyo und Head of Translational bei Bristol Myers Squibb, und Dr. David Ferry, zuvor Head of GI Oncology bei Eli Lilly, erweitert hat.

"Die ermutigenden klinischen Ergebnisse, die wir mit unseren drei eigenen Medikamentenprogrammen erzielen, und unser Plan, unsere klinische Präsenz in den nächsten Jahren rasch zu erweitern, veranlassen uns, die Größe unseres klinischen Teams im Jahr 2023 zu verdoppeln", sagte Bill Haney, CEO und Mitbegründer von Dragonfly. "Robin und David, die die Bereiche Translationale Medizin bzw. Klinische Entwicklung in der Onkologie leiten werden, sind fantastische Ergänzungen für das Dragonfly-Team."

Zu Beginn dieses Jahres kam Dr. Joe Eid, der die bahnbrechende klinische Entwicklung von KEYTRUDA bei Merck leitete und zuvor auch Head of Global Medical Affairs bei BMS war, als Präsident für Forschung und Entwicklung zu Dragonfly.

Dragonflys wachsende klinische Pipeline umfasst eine Phase-1/2-Studie für DF1001, ein immunmodulierendes TriNKET, das auf HER2 abzielt, eine Phase-1-Studie für sein neuartiges Interleukin-12 (IL12)-Zytokin DF6002, eine Phase-1-Studie für sein TriNKET DF9001, das auf EGFR bei soliden Tumoren abzielt, sowie ein viertes Zytokinprogramm, das sich zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindet und für das in diesem Jahr ein IND-Antrag gestellt werden soll. Einschließlich der mit Partnern entwickelten Produkte befinden sich derzeit weltweit insgesamt sechs von Dragonfly entwickelte Medikamente in klinischen Studien.

"Wir freuen uns, dass Robin und David zu Dragonfly gekommen sind", sagte Dr. Joe Eid, Präsident für Forschung und Entwicklung bei Dragonfly. "Ihre beeindruckenden Leistungen und ihre umfassende Erfahrung in der Arzneimittelentwicklung werden von unschätzbarem Wert sein, wenn es darum geht, unsere neuartigen Arzneimittelkandidaten in den klinischen Studien zu verwalten, unsere Partnerprogramme mit den bestehenden Kooperationspartnern BMS, Merck, AbbVie und Gilead zu unterstützen - zu denen derzeit drei von Dragonfly entwickelte TriNKET-Programme gehören, die sich in klinischen Studien befinden - und unser Portfolio an eigenen klinischen Aktiva zu erweitern."

Dragonfly Therapeutics ist ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von Therapien verschrieben hat, die seine neuartige Technologie nutzen, um das körpereigene Immunsystem für bahnbrechende Behandlungen für Patienten nutzbar zu machen. Dragonfly verfügt über eine umfangreiche Pipeline eigener klinischer und präklinischer Kandidaten, die mit Hilfe der firmeneigenen Plattform entdeckt wurden und sich auf dem Weg in die klinische Erprobung befinden, sowie über produktive Kooperationen mit Bristol Myers Squibb, Merck und AbbVie in einem breiten Spektrum von Krankheitsbereichen. Für weitere Informationen besuchen Sie uns unter www.Dragonflytx.com oder folgen Sie uns auf Linkedln und Twitter .

