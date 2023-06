US-Anleihen im späteren Verlauf weiter leicht im Plus

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben sich am Donnerstag nach ihrem Anstieg zum Handelsstart nur wenig bewegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) hielt sich mit 0,26 Prozent im Plus auf 114,77 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Papiere fiel im Gegenzug auf 3,60 Prozent.

Zuletzt haben sich die Anzeichen verdichtet, dass die US-Notenbank Federal Reserve auf weitere Zinsanhebungen zunächst verzichten könnte. Am Mittwoch hatten der designierte Fed-Vizechef Philip Jefferson und der regionale Notenbankchef von Philadelphia, Patrick Harker, entsprechende Hinweise geliefert. Jefferson betonte jedoch auch, dass eine denkbare Zinspause nicht gleichbedeutend sei mit einem Ende des Straffungskurses.