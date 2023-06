CGTN Warum kann China ein riesiges Wasserumleitungsprojekt durchführen?

PEKING, 1. Juni 2023 /PRNewswire/-- Etwa drei Viertel

der Wasserversorgung von Peking stammt aus einem Stausee, der mehr als 1.000

Kilometer südlich der chinesischen Hauptstadt liegt.



Bei diesem Stausee handelt es sich um den Danjiangkou, den Ausgangspunkt der

mittleren Route des Chinas Süd-Nord-Wasserumleitungsprojekts, dem größten seiner

Art in der Welt. Der Wasserstand des Stausees am Fluss Hanjiang wurde um 14,60

Meter auf 176,60 Meter angehoben, so dass das Wasser, durch die Schwerkraft

angetrieben, nach unten in den dürregefährdeten Norden fließen kann. Laut Chinas

Ministerium für Wasserressourcen ist das riesige Projekt in den letzten acht

Jahren mehr als 150 Millionen Menschen zugute gekommen.