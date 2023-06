ZETRIX SETZT W3C-KONFORMEN DIGITALEN IDENTITÄTSDIENST ('DIS') EIN, WENN XINGHUO INTERNATIONAL SUPERNODE LIVE GEHT

PETALING JAYA, Malaysien, 2. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Zetrix, die Layer-1-Blockchain-Plattform von MY E.G. Services Berhad ("MYEG"), gab heute die erfolgreiche Live-Einführung des Xinghuo International Super Node zusammen mit der Einführung der bahnbrechenden Xinghuo BIF-Namensdienste Xinghuo Beta Name System ("BNS") und desXinghuo Digital Identity Services bekannt, die vollständig mit den internationalen W3C-Standards konform sind.

Nur sechs Monate nachdem MYEG und Chinas nationale Blockchain, Xinghuo Blockchain Infrastructure and Facility ("Xinghuo BIF"), eine Vereinbarung über den Besitz und Betrieb des Xinghuo International Super Node durch MYEG unterzeichnet hatten, ist dies ein weiterer wichtiger Meilenstein bei der Einführung von realen Anwendungsfällen in die Zetrix-Blockchain.

Das World Wide Web Consortium ("W3C") ist eine internationale Gemeinschaft, die offene Standards entwickelt, um das langfristige Wachstum des Webs zu sicherzustellen. Der Xinghuo Digital Identity Service entspricht den neuesten W3C-Standards und ist ein bahnbrechender dezentraler Identitätsdienst, der eine unveränderbare Überprüfung von Online-Identitäten ermöglicht. Heute erweist sich ein solcher Dienst als besonders wichtig und unverzichtbar in einer Welt, in der es zunehmend notwendig ist, Online-Konten zu verifizieren, um festzustellen, ob sie einem echten Menschen oder einer künstlichen Intelligenz ("KI") gehören.

"Wir freuen uns, dass wir diesen wichtigen Meilenstein innerhalb kurzer Zeit erreicht haben. Xinghuo International Super Nodes sind wichtig, um die Konnektivität für grenzüberschreitende Transaktionen mit Xinghuo BIF zur Verfügung zu stellen. Zudem werden viele weitere Dienstleistungen eingeführt, um den globalen Handel zu erleichtern", erklärte Dr. Jin Jian, Direktor des Instituts für Industrielles Internet und Internet der Dinge (IIIIoT), CAICT.

"In einer schönen neuen Welt der KI-gesteuerten smarten Verträge werden dezentrale Identifikatoren ("DID") wie unser Digitaler Identitätsdienst in großem Umfang verwendet werden, um die Art der Online-Interaktionen zu identifizieren, da es immer schwieriger wird, zwischen menschlichen und KI-Agenten zu unterscheiden. Wir freuen uns, zu den ersten zu gehören, die W3C-konformes DID einführen, um Kompatibilität und Interoperabilität mit anderen Plattformen zu gewährleisten", sagte TS Wong, Group Managing Director von MYEG.