"Joe Biden, der auch in seiner politischen Biografie ein Dinosaurier amerikanischer Kompromisspolitik ist, wird sehr wahrscheinlich bei den Demokraten noch einmal als Präsidentschaftskandidat antreten. Bei den Republikanern laufen sich neben Donald Trump vor allem andere Polarisierer wie Floridas Gouverneur Ron DeSantis warm für den Präsidentschaftswahlkampf 2024. Und so wird der relativ geräuschlose Schuldendeal wohl schon im Präsidentschaftswahljahr zur nostalgischen Erinnerung."/zz/DP/ngu

SUHL (dpa-AFX) - "Freies Wort" zu Haushalts-Kompromiss in den USA:

Pressestimme 'Freies Wort' zu Haushalts-Kompromiss in den USA

