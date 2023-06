Liebe Leserinnen und Leser,

es wird nun richtig heiß im weltbekannten Lithiumdreieck! Der Bieterkampf um Alpha Lithium hat begonnen und Sie als Investor können nur gewinnen!

Denn Alpha Lithium hat ein erstes Angebot von Tecpetrol zur Übernahme des gesamten Unternehmens zu einem Preis von 1,24 CAD erhalten, das der Vorstand von Alpha Lithium jedoch direkt abgelehnt hat.

CEO Brad Nichol erklärt im Interview, warum der Wert deutlich höher sein sollte und vergleicht ihn mit früheren Übernahmen in einem der attraktivsten Lithiumgebiete der Welt.

Diese Übersicht, zusammengestellt von Alpha Lithium und auf der Homepage verfügbar (LINK), zeigt die Marktkapitalisierung bzw. die Preise der letzten Übernahmen in der Region. Eindeutig ersichtlich ist, dass das abgegebene Angebot von Tecpetrol bereits im Vergleich mit der Konkurrenz viel zu günstig war und das es eine realistische Hoffnung auf einen großen Geldsegen gibt!

Quelle: Alpha Lithium

Zum Schluss geht Brad Nichol auch noch allgemein auf den Lithiummarkt ein, der in den kommenden Jahren deutlich stärker wachsen wird als bisher angenommen. All dies dürfte dem Unternehmen bzw. dem Verkauf von Tolillar in die Hände spielen und wir sind gespannt auf das nächste Angebot.

