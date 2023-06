Joint Venture mit den besten! Großes Los für Maple Gold Mines in Kanada!

In Puncto finanzieller Sicherheit und technischer Expertise kann es für einen Goldentwickler nichts besseres geben als ein gemeinsames Projekt mit einem großen Goldproduzenten zu haben.

Dieses außerordentliche Glück hat Maple Gold Mines ! Das kanadisches Explorationsunternehmen befindet sich in einem 50/50-Joint-Venture mit Agnico Eagle Mines Limited, um gemeinsam die Goldprojekte Douay und Joutel in Québecs produktivem Abitibi Greenstone Gold Belt voranzutreiben. Zusätzlich ist Agnico Eagle auch noch Hauptaktionär bei Maple Gold Mines!

Die Projekte profitieren von einem außergewöhnlichen Zugang zur Infrastruktur und verfügen über ein ca. 400 km² langes äußerst aussichtsreiches Gebiet, einschließlich einer etablierten Goldressource bei Douay, die ein beträchtliches Erweiterungspotenzial aufweist, sowie der in der Vergangenheit produzierenden Minen Eagle, Telbel und Eagle West bei Joutel.

Im exklusiven Gespräch mit Präsident und CEO Matthew Hornor erklärt er uns den aktuellen Stand der Bohrkampagne und gibt uns weitere Updates:

<iframe src="https://www.commodity-tv.com/embed/watch&v=3644" width="560" height="315" title="Maple Gold Mines: CEO Update on Latest Drilling and What's Next" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

Das Hauptaugenmerk des Joint Ventures liegt nach wie vor auf der Überprüfung von Ressourcenerweiterungszielen bei Douay und der Überprüfung aussichtsreicher Ziele in der Nähe der Mine Telbel bei Joutel.

Quelle: Maple Gold Mines

Die Projekte Douay und Joutel weisen jeweils ein nachgewiesenes Potenzial für eine Gold- und Basismetall- Mineralisierung des VMS-Typs auf, was durch eine Reihe von Zielen verdeutlicht wird, die zuvor mittels Feldkartierungen und geophysikalischer Vermessungen auf dem gesamten 400 km² großen Liegenschaftspaket abgegrenzt wurden.

Fazit:

Maple Gold Mines hat in diesem Jahr bereits einige erfolgreiche Bohrergebnisse, vor allem in der Tiefe, veröffentlicht. Das Unternehmen beabsichtigt nun, das Bohrprogramm fortzusetzen und ist mit 8,5 Millionen CAD gut finanziert, wobei die Bohrungen von Agnico Eagle finanziert werden. Das Projekt befindet sich in einer hervorragenden Lage und man hofft auf ähnliche Erfolge in der Tiefe wie bei Canadian Malartic.

