Microsoft Advertising wählt Adcore zum Global Channel Partner des Jahres

TORONTO, ON / 1. Juni 2023 / Adcore Inc. (das "Unternehmen" oder "Adcore") (TSX:ADCO)(OTCQX:ADCOF)(FSE:ADQ)(TSX:ADCO-WT), eine führende Plattform für Werbemanagement und -automatisierung, die digitales Marketing auf mühelose und zugängliche Weise ermöglicht ("Effortless Marketing"), freut sich, bekannt zu geben, dass Adcore zum Gewinner des Global Channel Partner of the Year Award von Microsoft Advertising gewählt wurde.

Mit den Microsoft Advertising Partner Awards werden die Elite- und Select-Partner von Microsoft Advertising für ihre hervorragende Arbeit während des Jahres ausgezeichnet. Während Microsoft unabhängige, kontinentale Preisverleihungen veranstaltet, bei denen Adcore zuvor mit dem Microsoft Advertising's 2022 Channel Partner of the Year Award für EMEA ausgezeichnet wurde, wird mit dem Global Channel Partner of the Year Award das Top-Unternehmen gewürdigt, das sich in der Zusammenarbeit mit Microsoft Advertising besonders hervorgetan hat.

Omri Brill, der CEO von Adcore, erklärte: "Wir sind begeistert, dass Adcore als Gewinner des hoch angesehenen Microsoft's Advertising Global Channel Partner of the Year Award anerkannt wurde. Nachdem wir bereits eine ähnliche Auszeichnung für die EMEA-Region gewonnen haben, ist es eine unglaubliche Ehre, als erste Wahl weltweit anerkannt zu werden. Die demografischen Gegebenheiten auf den verschiedenen Kontinenten sind sehr unterschiedlich und ändern sich ständig, aber diese Auszeichnung zeigt die internationalen Möglichkeiten unserer innovativen Werbelösungen. Diese Auszeichnung ist ein Zeugnis für das Engagement, die Innovation und die harte Arbeit unseres gesamten Teams. Unsere Partnerschaft mit Microsoft hat sich sehr positiv ausgewirkt, da sie uns ermöglicht hat, unsere technologischen Fähigkeiten zu vertiefen und unsere Effortless Marketing Services für unsere Kunden zu verbessern. Ich möchte Microsoft Advertising meinen aufrichtigen Dank für diese Anerkennung aussprechen und unserem Team für sein unermüdliches Engagement für hervorragende Leistungen danken.

Mit Blick auf die Zukunft werden wir weiterhin Pionierarbeit im Bereich des digitalen Marketings leisten, unsere Partnerschaft mit Microsoft weiter ausbauen und unseren Kunden unvergleichliche Dienstleistungen anbieten. Diese Auszeichnung motiviert uns, unsere Reise fortzusetzen und die Zukunft des digitalen Marketings mitzugestalten", so Brill abschließend.