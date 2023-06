Anlass der Studie: Update Report

Empfehlung: Buy

seit: 02.06.2023

Kursziel: EUR 8,40 (unverändert)

Kursziel auf Sicht von: 24 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Peter Thilo Hasler, CEFA



Akquisitionsbedingt signifikante Steigerungen



sdm hat im ersten Quartal 2023 unsere Prognosen deutlich übertroffen. Ursächlich hierfür war, dass die neu übernommene IWSM durch einen Sondereinsatz Erlöse "im mittleren einstelligen Millionenbereich" verbuchen konnte, die wir so nicht vorhergesehen hatten. Die Umsatz-Guidance für das Gesamtjahr 2023e von rund EUR 50 Mio. wurde bestätigt, wird von uns nun aber als sehr gut erreichbar eingestuft. Wir bestätigen unser aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell (Base-Case-Szenario) ermitteltes Kursziel von EUR 8,40 und unser Buy-Rating für die Aktien der sdm SE.

Im ersten Quartal 2023 lagen die Konzernerlöse mit EUR 17,1 Mio. (Vorjahr: EUR 4,1 Mio., +312,8 YoY) deutlich über unseren Erwartungen (EUR 12,0 Mio.), was auf einen Sondereinsatz der rückwirkend zum 1.1.2023 neu konsolidierten Tochtergesellschaft IWSM (Industrie- und Werkschutz Mundt) zurückzuführen ist. Dieser war Angabe gemäß für Zusatzerlöse im "mittleren einstelligen Millionenbereich" verantwortlich. Da derartige Einsätze mit Zusatzaufwendungen verbunden sind, kam es ertragsseitig "nur" zu einer Verdreifachung des operativen Ergebnisses (EBITDA) auf EUR 1,481 Mio. (Vorjahr: EUR 0,502 Mio.). Dies entspricht einer EBITDA-Marge von 8,7% (Vorjahr: 12,1%).



Unverändert berechnen wir aus einem Discounted-Cashflow-Entity-Modell (Primärbewertungsmethode) im Base-Case-Szenario ein Kursziel von EUR 8,40 je Aktie. In einer Monte-Carlo-Analyse haben wir alternative Umsatz- und Ertragsszenarien zugrunde gelegt und ermitteln Werte des Eigenkapitals in einer Bandbreite zwischen EUR 7,70 (10%-Quantil) und EUR 9,80 (90%-Quantil) je Aktie. Unser Kursziel haben wir durch ein

Economic-Profit-Wertschöpfungsmodell (Sekundärbewertungsmethode) überprüft, aus dem wir ein Kursziel von EUR 9,20 je Aktie ableiten. Angesichts einer von uns auf Sicht von 24 Monaten erwarteten Kursperformance von 103,9% bestätigen wir unser Buy-Rating für die Aktien der sdm SE.

