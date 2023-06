DAX-Wochenabschluss könnte stark werden: Trading am 02.06.2023

Das Video zur heutigen Analyse habe ich Dir hier hinterlegt:

Obere DAX-Kante der Range im Visier

Das neue Monatstief am Mittwochabend zum Abschluss des Kalendermonats Mai stach im Chartbild deutlich hervor. Darüber sprachen wir in der Morgenanalyse am 01.06.2023 und verwiesen darauf, dass es sich um eine Bärenfalle handeln könnte (Rückblick):

Denn die Vorbörse relativierte diese Schwäche bereits und signalisierte, dass hier ein Durchlauf durch die Range erneut auf der Tagesordnung stehen könnte:

Mit dem GAP zu Dienstag im Blick und einer neuen Kurslücke im Rücken stieg der DAX auch sehr dynamisch an, übersprang die 15.800 und versuchte, an die Hochs des Vortages anzuknüpfen.

Ab da war es eindeutig, dass es sich mit Kursen unter 15.700 Punkten um eine Bärenfalle gehandelt hatte:

Es gelang dennoch nicht gänzlich, sich nach oben abzusetzen, denn die starken US-Arbeitsmarktdaten weckten zunächst wieder die Sorge vor weiteren Zinsanhebungen der US-Notenbank FED. Sie lagen nämlich deutlich über den Erwartungen, wie dieser Zeitverlauf aufzeigt:

Von diesem ersten Impuls erholte sich der Markt jedoch wieder. Ein Test des Eröffnungslevels fiel im DAX positiv aus, sodass wir zum Handelsende noch einmal anziehende Kursnotierungen sahen und erneut in der Mitte der Range den Handel beendeten:

Auf Basis der Daten der Börse Frankfurt war damit ein deutliches Plus verzeichnet worden. Es holte das Minus vom Mittwoch nicht ganz auf, aber gibt vom Verlauf her Hoffnung auf weiter steigende Notierungen:

Vor allem auch, weil die Nasdaq ihre Konsolidierung sehr zügig abschloss. Darauf kommen wir nun zu sprechen.

Nasdaq schliesst Konsolidierung schon ab

Direkt zum Handelsstart an der Wall Street konnte der Nasdaq sich ebenso wie der Dow Jones an den Vortagestiefs direkt wieder stabilisieren und Schwung zur Oberseite aufbauen. Einen entsprechenden Trade zeige ich Dir hier gern auf, da solche Schwellen für mein Trading elementar sind:

Im weiteren Verlauf beendete der Nasdaq die Konsolidierung vom Mittwoch wieder und erreichte fast ein neues Jahreshoch:

Es hätte durchaus eine längere Konsolidierung sein dürfen, ohne den Aufwärtstrend zu gefährden. Doch scheinbar ist die Gier bzw. FOMO hier stärker gewesen - blicken wir daher noch einmal auf das Mittwoch-Update der mittelfristigen Historie:

Bis zur Trendlinie wäre somit Platz gewesen. International reiht sich diese Erholung zusammen mit dem DAX in einen positiven Monatsstart ein, wie hier zu sehen ist:

Wie starten wir mit diesen Voraussetzungen in den Tag?

Trading-Ideen und Termine am 02.06.2023

In der Vorbörse ist der Kampf heute nicht mehr um die untere Range-Kante, sondern um die obere Range-Kante eröffnet. Mit ersten Kursen über 15.900 Punkten könnte damit auch das GAP zu Mittwoch überschritten und direkt die 16.000 angelaufen werden:

gehalten werden, ein Abkippen darunter ist jedoch ein weiteres negatives Signal, was zum Rücklauf in den Handelsbereich aus März führen kann. So notiert der Endloskontrakt am Morgen:

Ich erwarte hier eine volatile Eröffnung, da Mehrwochentiefs immer für einen potenziellen Wechsel der Marktteilnehmer relevante Bereiche sind.

Was steht an Terminen an?

Der letzte Tag der Woche steht im Visier des US-Arbeitsmarktes. Um 14.30 Uhr wird der monatliche Report aus Washington veröffentlicht. Darauf schaut die Börsenwelt und dazu wird es auch mit Marcus dann den Livetradingroom geben.

Nach der Wall Street Session kommen noch die CFTC Daten über die Ticker.

Alle Termine des heutigen Tages sind hier aufgelistet:

Diese Eckpunkte habe ich aus dem Wirtschaftskalender dieser Seite entnommen. Weitere Quartalszahlen gibt es in dieser Woche nicht mehr:

Damit wünsche ich uns beim gleich startenden Handel vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

