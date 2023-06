Herausragend nachhaltig/lavera ist zum sechsten Mal in Folge GREEN BRAND Germany (FOTO)

Hannover (ots) - Das Gütesiegel GREEN BRAND GERMANY gibt es seit 2012 und

beschreibt objektiv nachhaltige Eigenschaften eines Produktes, Unternehmens oder

Dienstleisters. Ebenfalls seit 2012 wird lavera Naturkosmetik für ihre

nachhaltige und ökologische Ausrichtung als GREEN BRAND Germany ausgezeichnet,

seit 2019 auch in Österreich, der Schweiz und Tschechien. Beim

Re-Validierungsprozess 2023/2024 schließt lavera - wie kaum eine andere Marke -

erneut mit einem überragenden Ergebnis ab und hat damit auf sehr hohem Niveau

ihren GREEN BRAND Nachhaltigkeitsindex in den letzten 11 Jahren um 18 Prozent

gesteigert.



[1] Es gibt unzählige Gütesiegel, die von Verbrauchern auch als Qualitätszeichen

verstanden werden, denn diese Siegel beschreiben oder definieren einen Standard.

Die genaue Bedeutung eines Gütesiegels ist oftmals schwer zu erfassen. Unklar

bleibt, welches Gütesiegel objektiv einen Standard beschreibt und welches eher

privatwirtschaftliche Interessen verfolgt. Um Rechtsklarheit zu schaffen und

Licht in den Label-Dschungel zu bringen, gibt es seit dem 01. Oktober 2017 in

der EU die Europäische Gewährleistungsmarke und damit ein neues Schutzrecht für

Gütezeichen in der EU[2].