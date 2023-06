Anleger, die in Glücksspiel-Aktien investieren, beteiligen sich an einer wachstumsstarken Branche. Vor allem in den USA verzeichnet der Markt nach der Legalisierung von Sportwetten im Jahr 2018 deutliche Zuwächse. Seitdem haben mehr als 30 Bundesstaaten und der District of Columbia Sportwetten legalisiert, viele erlauben zudem Online-Wetten. Angetrieben wird das Wachstum auch durch immer schnellere Internetverbindungen und Smartphones. So können Menschen von jedem Ort der Welt ihr Glück im Spiel versuchen.

Pandemie-Ende beflügelt die Casino-Umsätze

Aufgrund der Lockdowns während der Corona-Pandemie sah sich die Glücksspiel-Branche in den letzten Jahren mit deutlichen Umsatzrückgängen konfrontiert. Nun verzeichnet die Branche wieder deutliches Wachstum.

Die American Gaming Association kommt in einer aktuellen Studie zu dem Ergebnis, dass das Umsatzwachstum in der Glücksspielindustrie nun bereits seit 24 Monaten kontinuierlich anhält, wobei der Branchenumsatz schon seit sechs Monaten in Folge über der Marke von 5 Mrd. US-Dollar pro Monat bleibt. Marktbeobachter gehen davon aus, dass der Online-Casino-Markt bis 2028 mit durchschnittlich 14% p.a. wachsen und bis 2028 eine Größe von rund 145 Mrd. US-Dollar erreichen dürfte.

Der Börsenbrief FUCHS-Kapital hat jüngst einige Glücksspiel- und Wett-Aktien näher analysiert: