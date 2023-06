Laut einer im BNP Paribas-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse könnte bei der Porsche Automobil Holding-Aktie (ISIN: DE000PAH0038) ein weiterer Kursanstieg bevorstehen. Hier die Analyse:

„Rückblick: Die Porsche-Automobil-Holding-Aktie befindet sich seit dem Verlaufstief Ende April bei 48,38 EUR in einem Aufwärtstrend. Dabei konnte die Aktie am 05. Mai den 10er-EMA und am 12. Mai den 50er-EMA nach oben durchbrechen und damit Stärkesignale generieren. Am 22. Mai kam es zudem zu einer bullischen Überschneidung des 10er-EMA über den 50er-EMA. Das bisherige Verlaufshoch wurde am 22. Mai bei 55,90 EUR erreicht. Dann startete eine Korrektur, die am Vortag möglicherweise bereits ausgelaufen sein könnte.