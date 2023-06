Braunkohleunternehmen arbeiten am Wandel

Köln (ots) - Transformation und Energiesicherheit - Die beiden großen Themen

bestimmen den Braunkohlentag 2023 an diesem Donnerstag und Freitag in Köln.

Eingeladen vom Deutschen Braunkohlen-Industrie-Verein e. V. (DEBRIV), dem

Bundesverband Braunkohle, trafen sich Vertreterinnen und Vertreter aus den

Mitgliedsunternehmen, der Politik, den Behörden und Kommunen sowie der

Wissenschaft, um die Transformation der deutschen Braunkohleindustrie in Zeiten

der Energiekrise zu diskutieren.



Beim Braunkohlentag 2023, dem Jahrestreffen des Deutschen

Braunkohlen-Industrie-Vereins e. V. (DEBRIV), geht es in diesem Jahr um den

Wandel in den Revieren: Wie gestalten die Unternehmen die Transformation? Wie

lässt sie sich beschleunigen? Wie gestaltet sich der Strukturwandel? Und wie

können die Regionen weiterhin zu einer sicheren Stromversorgung in Deutschland

beitragen? "Denn auch wenn 2022 die Braunkohle in der Krise dringend benötigt

wurde: Der Kohleausstieg ist gesetzlich fixiert. Wir setzen ihn um und sorgen

dafür, dass der Kohleausstieg und vor allem die Transformation der

Energiesysteme, Unternehmen sowie Regionen funktionieren", betont Dr. Philipp

Nellessen, Vorstandsvorsitzender des DEBRIV, in seiner Rede vor den gut 400

Gästen der Veranstaltung.