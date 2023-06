30.05.2023 -

Stell dir vor, es ist Rezession und niemanden interessiert es. Die deutsche Wirtschaftsleistung ist in den vergangenen zwei Quartalen um immerhin knapp 1,0% geschrumpft. In Unruhe hat das aber bislang kaum jemanden versetzt. Im Gegenteil, das deutsche Börsenleitbarometer DAX ist am 19. Mai auf einen neuen Gipfel von 16.331 Punkten gesprungen. Gleichzeitig spricht sich ausgerechnet der Bundesbankpräsident vehement für weitere Leitzinsanhebungen aus. Eine Rezession auf der einen Seite und Zinserhöhungen sowie Rekorde am Aktienmarkt auf der anderen Seite – wie passt das zusammen?

In der DAX-Erholung der vergangenen Monate spiegelt sich nach wie vor wider, dass die schlimmsten Befürchtungen aus dem vergangenen Herbst nicht eingetreten sind. Die Gasmangellage und damit ein Absturz der Wirtschaftsleistung ist ausgeblieben. Mithin scheint ein gewisses Aufatmen über eine lediglich milde Rezession gerechtfertigt. Ausserdem sind im DAX viele internationale Konzerne vertreten, deren Umsatz- und Gewinnsituation stärker vom Ausland als vom Inland abhängen. Das sieht man nicht zuletzt daran, dass die Indizes für die Small- und Mid-Caps (MDAX und SDAX) noch mehr als 20% unter ihren Allzeithochs liegen. Darüber hinaus mögen einige Titel, die besonders stark performten (z.B. Siemens Energy und Rheinmetall) von einer Sonderkonjunktur profitiert haben.