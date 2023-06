BERNSTEIN RESEARCH stuft SIEMENS AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Brendan Luecke am Donnerstag nach einer Diskussionsrunde mit Monica Schnitger, Expertin für Industrieautomatisierung. Siemens habe einen "First mover"-Vorteil und sei am weitesten, so Luecke./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2023 / 08:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2023 / 12:30 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 157,1EUR gehandelt.