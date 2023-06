Ceconomy-Kurs bröckelt ab nach hohem Anfangsgewinn

FRANKFURT (dpa-AFX) - Kursgewinne von fast neun Prozent von Ceconomy sind am Freitag im Handelsverlauf deutlich geschmolzen. Anfängliche Euphorie mit Blick auf die auf einem Kapitalmarkttag vorgestellten mittelfristigen Ziele schwand damit ein Stück weit. Zuletzt notierten die Papiere des Elektronikhändlers mit einem Plus von 2,1 Prozent bei 2,25 Euro. Zum Handelsstart waren sie noch auf das höchste Kursniveau seit Mitte Mai gestiegen, dann aber an den 21- und 50-Tage-Linien gescheitert, die als Indikatoren für die kurz- und mittelfristigen Trends gelten.

Ceconomy kündigte im Rahmen eines Kapitalmarkttages an, bis zur Mitte des Jahrzehnts profitabler werden und dabei deutlich mehr Umsatz im Online-Handel machen zu wollen. Zudem sollen die Ladengeschäfte von MediaMarkt und Saturn umfassend modernisiert werden. Auch das Geschäft mit Dienstleistungen wie Reparaturen soll ausgebaut werden.