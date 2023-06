Ölpreis – OPEC-Sitzung am Wochenende verspricht Zündstoff

Der Schritt Moskaus, die Ölsteuer von einem an den Ural gekoppelten Indikator auf einen an Brent gekoppelten Indikator umzustellen, um die Einnahmeverluste aufgrund der hohen Rabatte auf den Ural gegenüber Brent zu begrenzen, ist kein Zeichen von Stärke, sondern ein Anzeichen dafür, dass Moskau sich bemüht, den Einnahmestrom aufrechtzuerhalten.

Grundsätzlich dürfte Saudi-Arabien über den Verlust von Marktanteilen in Asien nicht so gekränkt sein, dass es die Produktionsschlacht vom März 2020 mit Moskau wiederholen will. Obwohl die russische Produktion weiterhin hoch ist, dürften Moskaus beste Zeiten im Energiesektor vorbei sein da das Land angesichts des Gegenwinds durch die Sanktionen schwer getroffen ist.

An diesem Sonntag trifft sich die OPEC in Wien und berät erneut über die künftige Öl-Förderung. Derzeit dürften zwei Optionen bei diesem Treffen zur Debatte stehen: Eine stärkere Kürzung oder ein Festhalten an der bisherigen Politik. Trotz der hohen russischen Produktion und des steigenden Marktanteils Russlands an den asiatischen Märkten ist das Angebot derzeit nicht so hoch wie im Jahr 2020 als sich Russland und Saudi-Arabien um Marktanteile stritten.

Am Ölmarkt herrscht Spannung vor der Sitzung der Opec+-Staaten am Wochenende in Wien. Was könnte beschlossen werden und wie ist die aktuelle Lage?

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer