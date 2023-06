Alibaba launcht ChatGPT-Rivalen: KI-Rennen in China entfacht!

Vergangenen Monat stellte Alibaba sein großes Sprachmodell Tongyi Qianwen vor. Alibabas Cloud-Computing-Abteilung gab nun am Donnerstag bekannt, dass Tongyi Qianwen in einen digitalen Assistenten namens Tingwu integriert werden solle. Tongyi Tingwu werde demnach Multimedia-Inhalte analysieren und eine Textzusammenfassung aus Video- und Audiodateien erstellen.

"Wir leben in einer Zeit, in der täglich eine wachsende Menge an Video- und Audioinhalten in verschiedenen Formaten konsumiert wird. Im Einklang damit zielt Tongyi Tingwu darauf ab, das große Sprachmodell zu nutzen, um ein schnelleres und besseres Verständnis und einen einfacheren Austausch von Multimedia-Inhalten zu ermöglichen", zitiert CNBC Jingren Zhou, CTO von Alibaba Cloud Intelligence.