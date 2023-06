PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Nach dem Ende des US-Schuldendramas im letzten Akt haben auch die Anleger in Europa applaudiert. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone gewann am Vormittag 1,2 Prozent auf 4307 Punkte. Auf Wochensicht lag er damit aber immer noch 0,7 Prozent im Minus, nachdem er zwischenzeitlich auf das tiefste Niveau seit Ende März abgesackt war.

Die drohende Zahlungsunfähigkeit der US-Regierung hatte die Anleger einige Nerven gekostet. Nun ist sie aber in letzter Minute abgewendet worden. Nach dem Repräsentantenhaus hatte am späten Donnerstagabend (Ortszeit) auch der Senat in Washington einen Gesetzentwurf gebilligt, mit dem die staatliche Schuldenobergrenze in den USA vorerst ausgesetzt wird. Den Kursgewinnen in Asien schlossen sich auch die europäischen Börsen an.