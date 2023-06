5G & Co. Telekom und Ericsson stellen erste Network-Slicing-Management-Lösung vor (FOTO)

Düsseldorf (ots) -



- Maßgeschneiderte Konnektivität für Unternehmen zu Anwendungen in der privaten

Cloud

- Neues Slice-Design-Tool bietet integrierte Buchung und Konfiguration des

Network-Slices

- Lösung wurde in einem Proof-of-Concept validiert



Telekom und Ericsson haben eine spezielle Network-Slicing-Lösung für Unternehmen

in einem Testlauf validiert. Diese integrierte Lösung kann entsprechende

Network-Slices für Cloud-basierte Anwendungen von Unternehmen konfigurieren. Ein

Network-Slice dient der sicheren Verbindung von öffentlichem Mobilfunk mit der

Cloud eines Unternehmens. So können Unternehmen sicherstellen, dass ihre

Mitarbeitenden über ein sicheres und hochwertiges Network-Slice auf ihre

Anwendungen zuzugreifen können. Die neue Lösung macht es den Unternehmen

einfach: Denn sie ermöglicht eine automatisierte Konfiguration, Bereitstellung

und Ende-zu-Ende-Orchestrierung der Network-Slices. Eine zusätzliche

Konfiguration von Unternehmensgeräten durch die Mitarbeitenden ist dafür nicht

notwendig. Voraussetzung für die neue Lösung war eine erfolgreiche

Machbarkeitsstudie.