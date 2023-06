Nvidia-Aktie zu teuer? Diese günstige KI-Alternative sollten Anleger kennen!

Die US-Bank Morgan Stanley fokussiert sich in einer Notiz auf das DRAM-Geschäft in der Halbleiterindustrie. Die Abkürzung steht für Dynamic Random Access Memory – eine Art Halbleiterspeicher, der typischerweise von einem Computerprozessor benötigt wird, um zu funktionieren. "Speicher ist ein billigerer Weg, um den Beginn der explosiven neuen zehnjährigen Wachstumsphase der KI zu spielen", zitiert CNBC die Analysten.

"Wir haben begonnen, die Auswirkungen der KI im Speicherbereich zu sehen, da Nvidia statistische Beweise geliefert hat, die unsere Anlagethese unterstützen. Es hat die Substanz des KI-Themas vorangebracht und die Messlatte für das DRAM-Umsatzwachstum höher gelegt", so Morgan Stanley weiter.

Speicher mit hoher Leistung und Bandbreite werden in den H100-Grafikprozessoren von Nvidia eingesetzt. Morgan Stanley schätzt, dass das Nachfragewachstum bis zum vierten Quartal dieses Jahres 25 Prozent des DRAM-Umsatzes bei SK Hynix ausmachen werde.

Die "KI-getriebene Speicherrallye ist real" und werde laut der Analysten wahrscheinlich noch einige Zeit anhalten: "Der Arbeitsspeicher ist das 'Arbeitspferd' für KI-Server", so die Bank. "Die Einführung von KI-Servern erhöht die Nachfrage nach allen Arten von Speicher und könnte dazu führen, dass der Speicher in Zukunft zu einem Engpass wird, da KI riesige Datenmengen verschlingt, um den Bedarf zu decken."

Die Bank hält an dem 'Übergewichten'-Rating für die Hynix-Aktie fest und erhöhte das Kursziel von 110.000 koreanischen Won (rund 85 US-Dollar) auf 140.000 koreanische Won. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von rund 27 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Donnerstag.

Auch für die Bank of America ist SK Hynix ein Top-Pick, der von Nvidias Vorstoß in die KI profitieren werde: "SK Hynix ist unseres Wissens der einzige Chiphersteller, der HBM3 an Nvidia liefert." HBM3 ist ein Speicher mit hoher Bandbreite. Das Kursziel taktet die Bank bei 160.000 Won ein – ganze 45 Prozent Kurspotenzial!

Nomura-Analysten haben gestern ebenfalls das Kursziel für SK Hynix von 118.000 Won auf 133.000 Won angehoben. An ihrem 'Buy'-Rating halten sie weiter fest.

Seit Jahresbeginn haben die Titel rund 45 Prozent an Wert hinzugewonnen. Den Donnerstagshandel schloss die Aktie bei 110.300 Won.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion