MÜNCHEN, 2. Juni 2023 /PRNewswire/ -- REC Group , ein internationales führendes Unternehmen im Bereich Solarenergie, freut sich, seine Teilnahme an der Intersolar Europe 2023 bekannt zu geben. Auf der Veranstaltung, die vom 14. bis 16. Juni 2023 in München stattfindet, wird REC am Stand A2.460 seine aktuellen Innovationen, neue Vorteile für Installateure sowie Einblicke in die Branche präsentieren – einschließlich der Vorschau auf ein kommendes Produkt.

Neuer Standort, neues Standdesign

Auf der diesjährigen Intersolar Europe wird sich REC in neuem Design und an einem neuen Standort präsentieren. Das neue Messestanddesign reflektiert RECs Mission, Menschen mit sauberem Solarstrom zu versorgen und die globale Energiewende im Sinne eines höheren Umweltschutzes voranzutreiben. Die Bedeutung der Solarbranche nimmt rasant zu, entsprechend ist sich REC mehr denn je seiner Verantwortung für mehr Nachhaltigkeit bewusst. Seit mehr als 25 Jahren nimmt der Hersteller eine führende Rolle im Bereich hocheffizienter Innovationen und nachhaltiger Fertigungsverfahren ein. Messebesucher erfahren am REC-Stand, welche Kriterien bei der verantwortungsvollen Auswahl von Solarmodulen wichtig sind. Zugleich erhalten sie Einblicke, wie REC durch den Einsatz innovativer Maßnahmen Energie, Wasser und Abfall bei den Betriebsabläufen einspart.

Leidenschaft für Innovation

Das Thema Innovation ist fest in der DNA von REC verankert. Je mehr die globale Energiewende an Fahrt aufnimmt, desto wichtiger ist es für REC, mutige Technologie-Schritte zu machen. Besucher des Standes werden die Gelegenheit haben, die neuesten Innovationen von REC kennenzulernen. Besonderes Augenmerk liegt auf dem Solarmodul REC Alpha Pure-R, das sich durch große G12 Heterojunction-Zellen in kompakter Modulgröße für private Dachinstallationen auszeichnet. Mit einer beeindruckenden Leistung von bis zu 430 Wp auf weniger als zwei Quadratmetern bietet das REC Alpha Pure-R ein optimales Gleichgewicht zwischen Leistung, Größe, Gewicht und Handhabung.

Darüber hinaus können Besucher mehr über die AMI-Technologie erfahren, eine entscheidende Komponente, um große G12-Wafer mit der REC Alpha Heterojunction-Technologie (HJT) zu kombinieren. Das Alpha Pure-R zeigt sehr anschaulich, wie gut REC die Heterojunction-Technologie fortschreibt und Effizienzen kontinuierlich steigert. Messebesucher können sich am REC-Stand von der Innovationsbegeisterung des Unternehmens überzeugen und einen ersten Blick auf die kommende HJT-Produktinnovation werfen. Zudem wird REC seine REC Alpha Pure- und REC TwinPeak 5-Module vorstellen.