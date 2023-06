Carrera und Sturmkind gemeinsam auf Erfolgskurs - Carrera gibt Minderheitsbeteiligung an Sturmkind bekannt

Salzburg (ots) - Die Carrera Toys GmbH gibt bekannt, eine Minderheitsbeteiligung

an der Sturmkind GmbH in Speyer erworben zu haben. Ziel dieser Kooperation ist

die Entwicklung gemeinsamer innovativer Produkte auf Basis der von Sturmkind

entwickelten DR!FT Hybrid Gaming Technologie. Diese sollen unter der Marke

Carrera weltweit vertrieben werden.



"Sturmkind hat in ihrer jungen Geschichte Spielerlebnisse entwickelt, die es in

dieser Art technisch und emotional noch nie gab. Zusammen mit unserer

Leidenschaft für Motorsport wollen wir diese gemeinsam weiter entwickeln und

Spielern weltweit näherbringen", so Stefan Krings, CEO Carrera Revell Group.