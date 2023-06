Recycling-Misere in der Modebranche Circular Fashion Index 2023 zeigt den mangelnden Fortschritt. Vorreiter sind Patagonia, Levi's und The North Face

Düsseldorf (ots) - Bereits zum dritten Mal attestiert die internationale

Unternehmensberatung Kearney der Modeindustrie in Sachen Klimaschutz und

Nachhaltigkeit einen schlechten Geschmack. Unter den 200 im "Circular Fashion

Index 2023" untersuchten Marken aus 20 Ländern finden sich nur wenige, die bei

der Herstellung auf Recycling setzen. An der Spitze liegen, wie schon im letzten

Jahr, Patagonia, Levi's und The North Face. Doch auch deutsche Marken können

punkten. So ist Esprit in den Top 10 vertreten und auch Adidas, Hugo Boss und

C&A finden sich im oberen Viertel. Insgesamt zeichnen sich diese Marken durch

ihre Kommunikationsstärke aus.



S tudie und honorarfreies Bildmaterial, Copyright siehe Dateinamen, unter:

Pressebereich (http://ots.de/FpIeYs)