TrinaTracker unterzeichnet Vertrag über 510 MW Solar-Tracker für Solarprojekte in Usbekistan

Shanghai, China (ots/PRNewswire) - Trina Solar, ein weltweit führender Anbieter

von PV- und Smart-Energy-Systemen, hat eine Vereinbarung mit der Dongfang

Electric International Corporation ("DEC International") über die Bereitstellung

von 510 MW Solartrackern für Projekte in Usbekistan unterzeichnet. Die

offizielle Vertragsunterzeichnung fand auf der 16. SNEC PV Power Expo in

Shanghai statt.



Gemäß der Vereinbarung wird TrinaTracker seine Vanguard 1P Solartracker an die

Solarkraftwerke Jizzakh und Samarkand in Usbekistan liefern. Nach der

Netzanbindung werden die beiden Projekte jährlich 1,1 Terawattstunden (TWh)

erneuerbaren Strom erzeugen und so im Jahresdurchschnitt rund 110.000 Tonnen

CO2-Emissionen einsparen. Beide Solarparks sind Schlüsselprojekte zur

Unterstützung der von der Regierung angestrebten Initiative für den Übergang zu

einer grünen Wirtschaft im Land.