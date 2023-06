FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING Lohn für Ärzte wird erhöht - warum das allein nicht reicht, um sie im Betrieb zu halten (FOTO)

Berlin (ots) - Dirk Bachmann ist der Geschäftsführer der auf das

Gesundheitswesen spezialisierten Personalberatungs- und Karriereplattform FIND

YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING. Gemeinsam unterstützt das Team Kliniken,

Reha-Einrichtungen und medizinische Versorgungszentren dabei, passende Fach- und

Führungskräfte zu rekrutieren. Ebenso hilft das Team qualifizierten Fachkräften

dabei, die Stelle zu finden, die wirklich zu ihnen passt. Hier erfahren Sie, was

es braucht, um Ärzte im Betrieb halten zu können.



Heute wird es immer wichtiger, sein Personal an sich zu binden. Das gilt auch

für die Gesundheitsbranche. Möchten Betriebe ihre Ärzte und anderes

medizinisches Personal an sich binden, erhöhen sie gern das Gehalt. Dass das

heute jedoch nicht mehr ausreicht, um die gefragten Experten an sich zu binden,

ist vielen nicht bewusst. Schließlich gibt es heute weitaus wichtigere Dinge als

Geld. "Den fordernden Arbeitsalltag im Gesundheitswesen erleichtert ein erhöhtes

Gehalt maximal kurzzeitig", erklärt auch Dirk Bachmann, Geschäftsführer von FIND

YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING. "Um Ärzte langfristig halten zu können, muss

man heute mehr bieten und dabei vor allem die Bedürfnisse seiner Mitarbeiter

abdecken." Die Personalberatung FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING bringt

Kliniken, Reha-Einrichtungen und medizinische Versorgungszentren mit dem

passenden Fachpersonal zusammen und weiß daher, was sich medizinisches Personal

heute wünscht. Was sich Ärzte wirklich wünschen, um langfristig Teil eines

Unternehmens bleiben zu wollen, erfahren Sie im Folgenden.