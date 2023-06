Seite 2 ► Seite 1 von 2

München (ots) - Der Fachkräftemangel wird auch für Pharma- undMedizintechnikunternehmen zu einem immer größeren Problem. Maximilian Kraft hatsich als Personalvermittler mit der pates AG auf diese Branche spezialisiert.Hier erfahren Sie, was es mit stillen Bewerbern auf sich hat, wie sie sich vonpassiven Kandidaten unterscheiden und welches Potenzial in ihnen liegt.Stellenanzeigen in der Lokalpresse bringen für die Mitarbeitergewinnung heuteebenso wenig wie die Nutzung von Jobportalen. Das hat sich inzwischen auch beiPharma- und Medizintechnikunternehmen herumgesprochen. Sie bekommen oft dieEmpfehlung, die sozialen Medien für die Suche nach geeignetem Personaleinzusetzen. Doch lassen sich Fachkräfte dort überhaupt erreichen? Und wie siehtes mit der Qualität der Kandidaten aus? "Über die sozialen Medien können wirFachkräfte ansprechen, die nicht aktiv nach einer neuen Stelle suchen", sagtMaximilian Kraft. "Und das ist in der gegenwärtigen Situation am Arbeitsmarktunumgänglich. Wir sollten dabei zwischen passiven und stillen Bewerbernunterscheiden. Während der passive für ein gutes Angebot offen ist, hat derstille noch nicht einmal an den Wechsel des Arbeitgebers gedacht. Über dieQualität der Fachkräfte sagt die Unterscheidung wenig, über den Ansatz bei derSuche dagegen viel." Als Gründer und Geschäftsführer der Personalberatung patesAG hat sich Maximilian Kraft gemeinsam mit seinem Team darauf spezialisiert,Unternehmen aus der Pharmaindustrie und Medizintechnik dabei zu unterstützen,qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen. Welche Rolle dabei stille Bewerberspielen und wie sie sich von passiven Kandidaten unterscheiden, hat der Experteim Folgenden zusammengefasst.Was einen stillen Bewerber kennzeichnetStille Bewerber sind zunächst einmal stille Leser. Sie schauen sichbeispielsweise die Beiträge eines Unternehmens in den sozialen Medien an. Dasreicht von der allgemeinen Außendarstellung über Texte zu bestimmten Themen biszu den Stellenanzeigen. In der Regel hat das Interesse einen beruflichenHintergrund. Die Person arbeitet in der gleichen Branche und möchte sich überdie Entwicklungen in ihrem Bereich auf dem Laufenden halten.Stille Leser machen einen großen Teil der Nutzer der sozialen Medien und desInternets im Allgemeinen aus. Man kann sie sich als reine Beobachter vorstellen.Sie kommentieren nicht, setzen keine Likes und sind einzig an Informationeninteressiert. Stille Leser gibt es bei politischen Online-Magazinen, bei Blogs