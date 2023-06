Seite 2 ► Seite 1 von 3

Berlin (ots) - Daniel Graf ist der Gründer und Geschäftsführer der IfDQ AuditGmbH, des Deutschen Instituts für digitale Qualitätssicherung. DerZertifizierungs-Experte unterstützt Unternehmen dabei, Qualitätssiegel wie DIN-oder ISO-Normen sowie Normen der DQN-Reihe richtig umzusetzen. Hier erfahrenSie, wie Geschäftsleitungen schnell und effizient das Vertrauen in ihrUnternehmen stärken.Viele Selbstständige und Unternehmer haben große Erfahrung in ihrem Bereich undbieten entsprechend hochwertige Dienstleistungen und Produkte an. Doch derWettbewerb ist allgegenwärtig, daher fällt es ihnen oft nicht leicht, von denKunden und Auftraggebern als ausgewiesener Experte wahrgenommen zu werden undsich so von der Konkurrenz abzuheben. Besonders im Online-Geschäft fordern vieleKunden heute zunächst unabhängige Rezensionen, Zertifizierungen oderBewertungen, bevor sie eine Zusammenarbeit näher in Betracht ziehen. "Letztlichgeht es dabei um noch nicht aufgebautes Vertrauen", erklärt Daniel Graf von derIfDQ Audit GmbH. "In vielen Branchen ist der Konkurrenzdruck groß, daher wollendie Kunden hier unbedingt sicher sein, den besten Anbieter zu wählen - wer hiernicht sichtbar wird und dabei durch Testimonials, Qualitätssiegel undZertifizierungen das Vertrauen der Interessenten gewinnt, hat als Unternehmerbereits im Vorfeld das Nachsehen." Daniel Graf weiß genau, wie wichtig Vertrauenfür die Selbstständigen und Unternehmen ist: Der Experte berät deutsche undinternationale Unternehmen bei der Umsetzung von Normen und Zertifizierungen undist zudem Mitglied im Deutschen Institut für Normung (DIN). Mit welchen fünfTipps es gelingt, das Vertrauen in sein Unternehmen zu stärken, hat er imFolgenden verraten.1. Sichtbarer werdenZunächst sollte sich jeder Unternehmer darauf konzentrieren, tatsächlich für dieKunden sichtbar zu sein. Viele Unternehmen sind bereits Jahre am Markt undleisten sehr gute Arbeit, vernachlässigen jedoch die eigene Außendarstellung.Nur wer von der jeweiligen Zielgruppe auch gefunden wird und dabei schnell dasVertrauen der Interessenten gewinnen kann, wird letztlich die Zahl der Neukundenweiter erhöhen. Dazu gehört heute nicht nur der Aufbau der unbedingt notwendigenWebsite, sondern auch die Präsenz in den sozialen Medien wie Instagram oderFacebook. Hier sollte Wert auf relevante Inhalte und hochwertige Grafiken sowieBilder gelegt werden, um sich als professioneller Anbieter zu präsentieren undüber möglichst viele Kanäle wahrgenommen zu werden.