CDN Maverick beruft CEO Adam Cegielski in das Board of Directors

Vancouver, British Columbia – 2. Juni 2023 / IRW-Press / – CDN Maverick Capital Corp. („Maverick“ oder das „Unternehmen“) (CSE: CDN; OTCPINK:AXVEF; Frankfurt: A117RU) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen Adam Cegielski in das Board of Directors berufen hat. Herr Cegielski ist Unternehmer und hat ein BSc-Diplom in angewandter Biochemie von der University of Guelph. In seiner mehr als 25-jährigen Karriere war Herr Cegielski sowohl als leitender Angestellter als auch als Board-Mitglied zahlreicher börsennotierter und privater Unternehmen im Rohstoff- und Technologiesektor tätig. Sein Einstieg in die Rohstoffwelt erfolgte durch die Finanzierung der Erschließung der Vermiculitmine Namekara in Uganda, die 2007 von Rio Tinto Mining übernommen wurde. Danach wurde er als Director an der Gründung des Unternehmens Cayden Resources beteiligt, das das Konzessionsgebiet El Barqueno in Mexiko erschloss, welches schließlich 2014 für 205 Millionen Dollar an Agnico Eagle verkauft wurde.