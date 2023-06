Seite 2 ► Seite 1 von 2

Elz (ots) - Im Schatten des Fachkräftemangels bleiben auch in derLogistikbranche die meisten offenen Stellen weiterhin unbesetzt - dieVerantwortung dafür tragen die Betriebe jedoch in der Regel selbst. Als Gründerund Geschäftsführer der JobAdvertiser PMR GmbH überzeugt Dustin MüllerLogistikunternehmen davon, sich von ihren erfolglosen Strategien zu lösen undstattdessen auf modernes E-Recruiting zu setzen: Durch seine Unterstützungfinden sie nicht nur zuverlässig neue Mitarbeiter, sondern sparen außerdem Zeitund Geld. Wie er dabei vorgeht und wovon seine Kunden besonders profitieren,erfahren Sie hier.Anhaltende Nachwirkungen der COVID-19-Krise, der Krieg in der Ukraine,Personalengpässe und wirtschaftliche Turbulenzen - es ist ein außergewöhnlicherBalanceakt, den Logistikunternehmen vollbringen müssen, um diesenSchwierigkeiten zu begegnen. Kein Wunder also, dass die Suche nachqualifiziertem Personal in vielen Firmen höchste Priorität gewonnen hat.Schließlich können sie all diesen Herausforderungen sowie der darausresultierenden Komplexität aller Logistikprozesse nur mit ausreichend Manpowerbegegnen. Zudem würde ihnen ein großes Team aus kompetenten Mitarbeitern größereAnpassungsfähigkeit verleihen und sie folgerichtig resistenter gegen äußereEinflüsse machen. Allerdings erhalten die meisten Logistikbetriebe trotz ihrerBemühungen kaum Bewerbungen. Ein häufiger Grund dafür: Noch immervernachlässigen sie die Digitalisierung und setzen stattdessen auf herkömmlicheMaßnahmen wie Anzeigen auf Jobportalen oder Werbung in Lokalzeitungen. "Dabeiist den meisten von ihnen eigentlich klar, dass ihre aktuellen Strategien nichtmehr funktionieren. Wenn sie trotzdem weiter daran festhalten, werden sie demDruck dieser zahlreichen Herausforderungen nicht mehr lange standhalten können",warnt Dustin Müller, Geschäftsführer der JobAdvertiser PMR GmbH."E-Recruiting dagegen verspricht nicht nur schnelle Abhilfe, sondern bietetbetroffenen Unternehmen außerdem die Möglichkeit, ihre Personalproblemedauerhaft in den Griff zu bekommen. Schließlich können sie sich über SocialMedia und andere Plattformen nachhaltig als attraktiver Arbeitgeber präsentierenund sich eine regionale Omnipräsenz erarbeiten", führt der Profi fürPersonalgewinnung weiter aus. Dustin Müller hat es sich zur Aufgabe gemacht,Logistikunternehmen genau dabei unter die Arme zu greifen und ihrenBewerbungsablauf so zu gestalten, dass Kandidaten problemlos und zügig mit ihneninteragieren können. Zu diesem Zweck betreiben er und sein Team bei derJobAdvertiser PMR GmbH unter anderem die Rekrutierungsagentur