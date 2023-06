Viele US-Firmen klagen seit längerer Zeit über einen Mangel an Arbeitskräften, weshalb die Löhne anziehen. Für die US-Notenbank Fed bedeutet das zusätzliche Inflationsrisiken. Sie hat deshalb seit dem Sommer letzten Jahres den Leitzins bereits zehnmal angehoben. Am 14. Juni steht die nächste Zinsentscheidung an./la/jsl/jha/

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Löhne im Mai weniger stark gestiegen als im April. Die durchschnittlichen Stundenlöhne erhöhten sich im Monatsvergleich um 0,3 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Ökonomen hatten dies im Schnitt prognostiziert. Im April waren die Löhne noch um revidiert 0,4 Prozent gestiegen.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer