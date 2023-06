WASHINGTON (dpa-AFX) - Der US-Arbeitsmarkt hat sich im Mai von zwei Seiten präsentiert. Zwar stieg die Beschäftigung wesentlich stärker, als Analysten erwartet hatten. Zugleich wuchs aber auch die Arbeitslosigkeit so deutlich wie lange nicht mehr - wenn auch von niedrigem Niveau aus. Die Lohnentwicklung kühlte etwas ab, was der US-Notenbank Fed gelegen kommen dürfte. Sie sieht in dem robusten Jobmarkt vor allem Inflationsgefahren.

Nach Angaben des Arbeitsministeriums vom Freitag hat die US-Wirtschaft außerhalb der Landwirtschaft im Mai 339 000 Arbeitsplätze geschaffen. Analysten hatten im Schnitt mit lediglich 195 000 neuen Stellen gerechnet. Darüber hinaus wurde der Beschäftigungsaufbau in den beiden Vormonaten um insgesamt 93 000 Stellen nach oben revidiert.