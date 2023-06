Wohl kein Bahnstreik in der kommenden Woche

Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Eisenbahnergewerkschaft EVG wird ihre Mitglieder kommende Woche voraussichtlich nicht zum Warnstreik aufrufen. Das berichtet die "Frankfurter Allgemeine Zeitung".





Die EVG will demnach Rücksicht auf den anstehenden evangelischen Kirchentag in Nürnberg nehmen, den Feiertag und das Ende der Pfingstferien in einigen Bundesländern. Außerdem sollen am Montag die Gespräche mit der Deutschen Bahn weitergeführt werden. "Wir wollen ernsthaft verhandeln", heißt es laut FAZ aus Kreisen der EVG. "Wenn es nach uns geht, braucht es keinen Streik. Der ist nur Mittel zum Zweck, wenn nichts mehr geht." Knackpunkt in den Auseinandersetzungen sind inzwischen die von der EVG geforderte "soziale Komponente" in Form eines Mindestbetrages in Höhe von 650 Euro im Monat. Der evangelische Kirchentag mit mehr als 2.000 Veranstaltungen soll von Mittwoch bis Sonntag in Nürnberg stattfinden. Wegen eines möglichen flächendeckenden Warnstreiks bestand die Sorge, dass vielen Teilnehmer nicht rechtzeitig anreisen können.