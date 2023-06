Endlich die eigene Altersvorsorge sichern Börsenexpertin Dr. Carmen Mayer verrät, wie man sicher investiert (FOTO)

München (ots) - Dr. Carmen Mayer ist zweifache Mutter, Aktienexpertin und

Selfmade-Millionärin. Gleichzeitig entwickelte die promovierte Biochemikerin

einfach umsetzbare Strategien für einen sicheren Vermögensaufbau an der Börse.

So unterstützt sie ihre Kundinnen und Kunden dabei, selbst erfolgreich zu

investieren und ihre Altersvorsorge in trockene Tücher zu bringen. Hier erfahren

Sie, worauf es dabei zu achten gilt.



Wer sich auf die staatliche Rente verlässt, wird seinen gewohnten Lebensstandard

im Alter nicht mehr halten können. Schlimmer noch: Immer mehr Menschen sehen

sich mit der Altersarmut konfrontiert. Damit ist es mittlerweile unverzichtbar,

finanziell aktiv zu werden. Mit Blick auf die enorm hohen Immobilienpreise zeigt

sich jedoch, dass auch der Kauf von Eigentum als Option für den Vermögensaufbau

für viele Menschen nicht länger in Frage kommt. Dr. Carmen Mayer kann das

bestätigen. Gleichzeitig verrät die Selfmade-Millionärin: "Sachwerte wie Aktien

sind weiterhin extrem attraktiv. Historisch gesehen liegt die Rendite des Dow

Jones beispielsweise bei durchschnittlich neun Prozent jährlich. Anders als

Immobilien kann außerdem jeder Aktien kaufen - auch mit kleinem Geldbeutel.

Dabei können Anleger das Risiko an der Börse aktiv reduzieren, wenn sie die

wichtigsten Regeln beachten." Welche das im Detail sind und mit welchen Tipps

man sicher investiert, um sich seine Altersvorsorge zu sichern, hat Dr. Carmen

Mayer im Folgenden verraten.