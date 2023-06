Bund und Länder stimmen auf Sparkurs ein

MÜNSTER (dpa-AFX) - Nach Jahren mit milliardenschweren Hilfspaketen zur Krisenbewältigung stimmen die Finanzpolitiker von Bund und Ländern die Menschen wieder auf einen Sparkurs ein. Trotz der andauernden Herausforderungen sei es nach Jahren der Krise erforderlich, "zur haushaltspolitischen Normalität im verfassungsrechtlichen Rahmen zurückzukehren und die Tilgung der Notlagen-Kredite anzugehen", heißt es in einer Abschlusserklärung der Finanzministerkonferenz, die am Freitag in Münster nach zweitägigen Beratungen zu Ende ging.

Dort, wo "Konsolidierungen" erforderlich seien, müssten diese wachstumsfreundlich und sozial ausgewogen gestaltet werden. Notwendig seien weiterhin nachhaltige Investitionen in komplexe Transformationsprozesse, um die vereinbarten Klimaziele zu erreichen.