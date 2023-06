Scholz will mehr Tempo bei Umbau der Wirtschaft

DGB-Chefin Yasmin Fahimi sagte, es gebe viel zu tun. Mit Blick auf Investitionsentscheidungen in Unternehmen mahnte sie schnelle Lösungen für die Rahmenbedingen an. Der Umbau werde außerdem nur gelingen, wenn Energiekosten im internationalen Vergleich wettbewerbsfähig seien.

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz will mehr Tempo beim klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft. "Das nächste Jahrzehnt ist entscheidend für Deutschland", sagte der SPD-Politiker am Freitag nach einem Treffen der "Allianz für Transformation", in der die Bundesregierung mit Vertretern von Wirtschaft, Gewerkschaften und Wissenschaft etwa über den Kampf gegen den Klimawandel berät.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer