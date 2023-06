AKTIF-Unternehmensgruppe präsentiert zur "The smarter E Europe" eine schlüsselfertige Lösung zur Ladesäulenabrechnung (FOTO)

Senftenberg (ots) - AKTIF-Unternehmensgruppe zur The smarter E Europe, 14. bis

16. Juni 2023 in München - Halle B5, Stand 651



Mit einer neuen Lösung für die Roaming-Abrechnung von Ladesäulen, die in

Zusammenarbeit mit einem großen deutschen Handelsunternehmen umgesetzt wurde,

beweist die AKTIF-Unternehmensgruppe, dass moderne Geschäftsmodelle im Sinne der

Energie- und Verkehrswende nicht an der Komplexität der dahinterstehenden

Datenaustauschprozesse scheitern müssen. Durch die spezifische Erweiterung der

Energielogistiksoftware AKTIF@dataService lassen sich nicht nur die

Abrechnungsläufe gegenüber allen deutschlandweiten Ladestromanbietern

(E-Mobility-Provider - EMP) ladesäulenübergreifend abbilden und bündeln. Darüber

hinaus ist auch eine ladepunktscharfe Vergütung der unterschiedlichen

Ladesäulenbetreiber (Charge Point Operator - CPO) im Filialnetz möglich.



Vordergründig erscheint die Nutzung öffentlicher Ladesäulen via Roaming einfach:

Der Elektromobilist lädt sein Fahrzeug an der Ladesäule mit einem festen Tarif

eines zuvor selbst gewählten Roaming-Anbieters unabhängig vom Standort des

Ladepunkts. Weniger trivial ist die Abbildung der damit einhergehenden

Datenaustausch- und Abrechnungsprozesse. "Es zählt vor allem eine passgenaue

Stamm- und Vertragsdatenverwaltung für Ladesäulen, Kunden und Vertragspartner,

die das Fundament für die stichhaltige Abrechnung bildet", weiß Lars Ehler,

Geschäftsführer der AKTIF-Unternehmensgruppe. Ladesäulenbetreiber, die

Roaming-Konzepte umsetzen wollen, sollten den Aufwand der Abrechnung - bei

mittlerweile über 250 Ladestromanbietern, Tendenz steigend - nicht

unterschätzen.